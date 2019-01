AS Fitness – Nový Jičín

Mezi nejlépe vybavená fitness centra na Novojičínsku patří AS Fitness v Novém Jičíně, které se nachází v ulici Dvořákova 41 v rekonstruovaných prostorách hotelu Kalač. Nabídka pro sportovce je zde pestrá. Ze skupinových lekcí je možné vybírat mezi: bodypump, bosu, crosstraining, fitbox, fitness jóga, kruhový trénink, power jóga, taba, TRX a zdravá záda. AS Fitness je dále vybaveno špičkovými stroji značky MATRIX a TOTAL GYM, funkčními pomůckami značky TRX, ESCAPE, GUNEX a mnoha dalšími. Ozdobou funkční zóny je multifunkční konstrukce FTS. K dispozici je zde také dětský koutek a bar s příjemnou obsluhou i posezením. Otevřeno je od pondělí do pátku v době 6.30 až 21.30 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin a v neděli od 14 do 21 hodin. Více informací je k dispozici na asfitness.cz.