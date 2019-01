Asie potěší nejedno srdce cestovatele

Chtěli jste někdy navštívit Tádžikistán a Pamír, ale je to pro vás daleko? Pak navštivte alespoň přednášku cestovatele Jakuba Vengláře, který o těchto dvou destinacích povypráví. Na jeho přednášce vás čekají treky, z kterých se nikdy nebudete chtít vrátit i lidé se srdcem nejen na správném místě. Pár kusů si schovávají navíc po kapsách, aby jej mohli rozdávat spolu s melouny a čajem. Dozvíte se také, co je to výšková nemoc, jak lze strávit desítky hodin mačkáním se v džípu, poznáte i dřinu a ledovcové řeky k přebrodění. Z vyprávění cestovatele ucítíte mír vysokohorské pustiny a noci pod nekonečnou hvězdnou oblohou. A na druhé straně také zanedbaný svět, jemuž se stýská po zlatých sovětských časech… Příběhy, které stojí za to poslouchat i vyprávět, uslyšíte v úterý 9. října od 18 hodin v Kavárně Vila Machů v Kopřivnici. Přednášku povede Jakub Venglář ze Zahorami.cz, vstupné činí 80 Kč.