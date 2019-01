Kdo plánuje nakoupit dětské zboží za dobrou cenu, neměl by si o tomto víkendu nechat ujít Sportovní bazárek, který pořádá Rodinné centrum Mozaika Nový Jičín. V sobotu i v neděli mohou přijít zájemci od 9.00 do 12.00 hodin do sídla rodinného centra v ulici Hoblíkova 34, kde bude k dispozici prodej hraček, sportovních potřeb, kočárků, autosedaček, hracích dek a dalšího zboží pro nejmenší.