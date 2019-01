Bergerův příběh znovu ožije

Je asi jen málokdo, kdo by neznal kultovní film Miloše Formana Hair, neboli Vlasy, z roku 1979 natočený na pokladě stejnojmenného muzikálu. Příběh ukazující život „květinových dítek“ kolem vůdce partičky George Bergera přináší několik vrcholů v podobě Bergerovy taneční kreace na stole při svatební hostině, ústřední písně Hair, kterou zpívá ve vězení člen partičky Woof nebo závěrečný záběr na bílý kříž s Bergerovým jménem na Arlingtonském národním hřbitově. Let The Sunshine In. Film Hair dává dnes ve Filmovém klubu kopřivnické kino v KDK od 19 hodin.