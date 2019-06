Bez ní by stříbrné plátno nebylo ono

Ano, řeč je o filmové hudbě. Ta neodmyslitelně patří ke každému kvalitnímu filmu. Vždyť co by byli Piráti z Karibiku bez své slavné znělky? Jak by asi Indiana Jones běžel vstříc svému dobrodružství, kdyby neměl v zádech takovou energickou píseň? A jak by vypadaly Bradavice v čele s Harrym Potterem, kdyby tajuplné prostředí nedokreslovala ještě tajemnější melodie? Koncert filmové hudby v podání žákovského orchestru Nota ZUŠ Zdeňka Buriana vás provede těmi nejlepšími filmovými melodiemi. Za doprovodu symfonického orchestru vystoupí na plátně hrdinové filmů Star Wars, Forrest Gump, Pán prstenů, Robin Hood, The Mision, Jak vycvičit draka a již zmiňovaní Piráti z Karibiku. Koncert se uskuteční v pátek 21. června v amfiteátru Pod starou věží ve Štramberku. Za nepříznivého počasí se koncert přesouvá do kina na náměstí. Filmové melodie se amfiteátrem rozezní ve 21. 30. Vstup na koncert je zdarma. (tj)