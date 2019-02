Bianca Rose Trio zahraje v Jazz klubu

Způsobem, který lze jednoduše popsat jako "bez námahy a uvolněný, prostě cool“, vstoupila písničkářka Bianca Rose do hudebního světa. Narodila se a vyrostla v jižním Londýně, jako nejstarší z pěti dětí vyrůstajících v rodině, jejíž hudební svět vyplňovali Mahalia Jackson, Take Six a dalších gospeloví velikáni. Biance začala od osmi zpívat na akcích v kostele, dnes je vyhledávanou osobností. Při zpěvu svých písní se doprovází na akustickou kytaru nebo ukulele. V Jazz klubu v Galerce v Novém Jičíně se v pátek 22. února od 20 hodin představí v doprovodu českého kytaristy a kontrabasisty.