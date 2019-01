Blíží se jubilejní ročník sběratelské burzy v Příboře

Již 10. ročník sběratelské burzy letos pořádá Klub filatelistů při Středisku volného času Luna Příbor. Burza se koná v neděli 29. října v Kulturním domě v Příboře od 8 do 11.30 hodin. Zájemci zde najdou nabídku filatelie, pohlednic, mincí, bankovek, celistvostí, odznaků, minerálů a mnoho dalšího. Odborníci z Klubu filatelistů zájemcům navíc pomohou ocenit sbírky a na požádání i s jejich prodejem. Kolem 10. hodiny proběhne také vyhodnocení soutěže mladých výtvarníků, jejíž zadání znělo Příbor na známce. Děti do 15 let si mohly vybrat, zda ztvární významné osobnosti města, historii, architekturu, sport nebo například významné kulturní události ve městě.

Klub filatelistů byl založen 17. listopadu v roce 1922 s působností pro Příbor a okolí a patří tak k nejstarším na Moravě. Dnes již velmi těžko shání doklady z tak vzdálené doby, nicméně pár dokladů má, například členskou legitimaci Jana Kuřece z roku 1922. Z tehdejších 70 členů dnes zůstalo aktivních 15, kteří se každé třetí pondělí scházejí pod vedením Jana Strakoše v SVČ Luna v Příboře a pořádají výstavy či burzy. Filatelisté se těší na osobní setkání s nadšenci sbírání známek a dalších věcí, ale i se zaujatými diváky. Zároveň klub také stále přijímá nové členy, kteří se mohou přihlásit telefonicky či na webových stránkách na internetu.