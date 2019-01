Menu 65, Joys from lost, OMD, KABÁT Revival live a Escape to jsou interpreti velkého rockového večera Camp Rock Maria Skála 2018. Ten se uskuteční v sobotu 28. července od 18 hodin u hotelu U Maria skály, vstupné do areálu stojí 100 korun, děti do 15 let jsou zdarma. (tj)