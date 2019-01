Cestovatel zve na cestu Pamírem

Kdo se zajímá o cestování do míst, na nichž se ještě civilizace tolik nepodepsala, neměl by si nechat uniknout přednášku Pamírskou cestou z Kyrgyzstánu do Tádžikistánu, kterou přichystala na čtvrtek 24. ledna Městská knihovna Kopřivnice. Cestovatel Ivan Ryška pomyslně zavede účastníky přednášky na cestu, na níž zažil mnoho pozvání na čaj, dny chůze o samotě, stopování na prázdných cestách, řadu výstředních zážitků s místními, a klid a odlehlost, která se už v dnešním světě těžko hledá. Přednáška se uskuteční v Akademické posluchárně Kulturního domu Kopřivnice od 18 hodin.