Chcete dokonalou svatbu?

Ráno před svatbou se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou nezná. Navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dělo. Slečna říká, že leccos. Nezbývá než ji okamžitě ukrýt do koupelny a za vydatné pomoci svědka Toma a nebohé, do věci omylem zapletené pokojské Julie, se pokusit vše utajit před nevěstou a její matkou. Tak začíná komedie Robina Hawdona s názem Dokonalá svatba, kterou hraje příborské divadlo PŘÍDLO v sobotu 3. listopadu. Komedie se navíc definitivně zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem strávila noc. Vše v této komedii záměn, lží a nedorozumění spěje k nevyhnutelné katastrofě, která se nakonec ukáže být tím nejšťastnějším řešením. Nevěříte? Tak se přijďte podívat na premiéru divadelní hry Dokonalá svatba do příborského kulturního domu, která startuje v 18 hodin. (tj)