Ctitelé malíře Buriana se opět scházejí

Ahoj, kamaráde! 2019 – pod tímto názvem se uskuteční víkendové setkání ctitelů malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana ve Štramberku. Setkání zahájí tradiční večerní potlach v kulturním domě na náměstí, který začne v pátek 12. dubna v 18 hodin. V sobotu se v kinosále kulturního domu uskuteční od 9.30 hodin sběratelská burza, na níž si milovníci Zdeňka Butriana mohou obstarat knihy s jeho ilustracemi a další věci. V 14.00 hodin začne v kinosále přednáška Jana Kopeckého Ztracený svět aneb dobrodružné putování A. C. Doyla v knihách, komiksu, filmu a divadle. V neděli 14. dubna vyrazí účastníci setkání a další zájemci k jeskyni šipka, tedy do místa, kde to, jak uvádějí organizátoři, pro Zdeňka Buriana všechno začalo. Sraz je v 9.00 hodin před muzeem na náměstí.