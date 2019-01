Děti se vydají na pohádkovou cestu parkem

Tradiční akci pro všechny příznivce pohádek připravilo na páteční odpoledne 14. září město Odry. Vyrazit na pohádkovou cestu parkem budou moci děti v doprovodu svých rodičů v době od 13 do 18 hodin, s tím, že na jednotlivých stanovištích budou u pohádkových postav plnit nejrůznější úkoly. Na konci cesty je pak čeká drobná odměna. Po celé odpoledne bude připravený také doprovodný program, během kterého si děti užijí například vystoupení Pepino prcka, chybět nebudou ani koně, historický kolotoč a občerstvení. Zakoupit si hrací kartu do pohádkové cesty bude možné do 17 hodin.