Děti si mohou zahrát na muzikanty

O tom, že kombinace metal a malé děti není zcela nesmyslsná, chce přesvědčit novojičínská metalová kapela Quattro Buggy. Ta připravila na pátek 14. prosince v novojičínském hudebním klubu MC Drago večer, jež si určitě užijí malí i velcí návštěvníci. Akci zpestří v úvodu kouzelnické Duo Rascals, potom se děti mohou na chvíli vžít do rolí hudebníků. Mohou se zúčastnit workshopu, kde nebude chybět exkurze na pódium a do zákulisí, děti si budou moci zkusit zahrát na nástroje, zjistit, jaké je to být zpěvákem a zazpívat si do mikrofonu a malá odměna je přitom nemine. Po workshopu vystoupí od 20.30 hodin Quattro Buggy a po nich opanuje pódium známá oderská alternativně nu-metalová partička HC3. Kouzelnická show začíná už v 18 hodin, každý dospělý může přivést zdarma až dvě děti ve věku od dvou do desíti let.