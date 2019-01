Dětský den pod pěti kruhy

Fotbalové hřiště ve Výškovicích, místní části Bílovce, se v sobotu 26. května stane dějištěm olympijských her. Uskuteční se zde Dětský olympijský den. Závodníci se mohou do sportovních disciplín ve třech věkových kategoriích registrovat v době od 14.30 do 15.30 hodin, přičemž ke slavnostnímu zahájení her se zapálením ohně dojde úderem 15. hodiny. Pro návštěvníky bude připravený také doprovodný program, který nabídne kromě jiného jízdy na flikeru, fotokoutek, chill out zónu pro ty nejmenší nebo klauniádu. (ire)