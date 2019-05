Rodinné centrum Mozaika pořádá v pátek 31. května v zahradě restaurace Nové slunce akci s názvem Dětský den na divokém západě. Dopolední program je určen pro děti od 1 do 3 let, odpolední pak pro starší 3 let. Vstupné na zábavnou oslavu nejmenších je 50 Kč.