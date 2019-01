Dílo Francesca Goyi virtuálně zaplní kinosál

Projekt Exhibice – Světové umění na plátnech kin diváky opět přenese do života jednoho z největších umělců dějin. Tentokrát to bude nahlédnutí do tajů života a díla španělského umělce Francisca Goyi. Otec moderního umění, jak je Francesco Goya mnohými přezdívám, se proslavil jako nadaný malíř portrétů i sociálních situací z každodenního života. V počátcích tvorby jej ovlivnili velikáni jako Rembrandt a Velázquez, poté mu učaroval nový realismus, díky němuž na plátno mohl přenést realitu ve své syrové, nepřikrášlené verzi. Goya si tak díky nové technice užil zachycení nezvyklých grimas, rychlé změny gest, emocí a pocitů. Při sledování snímku Goya: Obraz masa a krve diváci virtuálně zavítají do Národní galerie v Londýně, která Goyovu výstavu hostí, v neděli 17. září od 15.30 hodin. Vstupné do kinosálu kopřivnického kulturního domu je 250 korun a je k dostání v předprodeji v tamním informačním centru.