Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět naruší právě narozená sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členové jeho rodiny, se kterými se setkává ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost. Snímek Mirai, dívka z budoucnosti pochází z dílny hvězdy japonského anime, režiséra Mamoru Hosoda. Film byl prvním japonským animovaným snímkem, který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes. Jemný animák o křehkosti a kráse rodinných vztahů představuje jedinečné dobrodružství pro diváky od 5 do 105 let. Film s českým dabingem hraje Pidikino Městské knihovny Bílovec v úterý 14. května. Promítání začne v 17 hodin, členové filmového klubu za lístek zaplatí 70 Kč, ostatní diváci 80 Kč, a dětský lístek stojí 40 Kč. (tj)