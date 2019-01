Do Frenštátu opět míří festival outdoorových filmů

Už popatnácté hostí frenštátské kino a Klub Kryt oblíbený Mezinárodní festival outdoorových filmů. Návštěvníkům tento týden nabídne výběr z desítek filmů, mezi nimiž nebudou chybět snímky dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale i cestopisné. „Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kam se běžný smrtelník nedostane,“ přiblížili organizátoři. Festival ve Frenštátě začne ve čtvrtek 2. listopadu a pokračovat bude až do neděle 5. listopadu.