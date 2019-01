Novou výstavu hostí od úterý kopřivnická K-Galerie v suterénu Šustalovy vily v centru města. Tentokrát si zde mohou návštěvníci prohlédnout fotoobrazy Rudy Stančíka, které budou galerii zdobit až do 26. listopadu. Otevřeno mají vždy v úterý v době od 11 do 17 hodin a od středy do neděle od 10 do 17 hodin.