Duende rozproudí Galerku

Nový Jičín - Duende je autorský projekt kytaristy Tomislava Zvardoně, k jehož znakům patří především pestrost a žánrový přesah. Tvorbu pražské skupiny Duende tvoří prvky od jazzu, přes latinsko-americkou hudbu, rock až po flamenco to vše je zabaleno do písničkové formy s velkým prostorem pro improvizaci. Dnes večer přiveze kapela Duende své nové album Garden of me do Klubu Galerka v Novém Jičíně a je rozhodně na co se těšit. Její koncert začíná ve 20 hodin, vstupné je 100 korun. (tj)