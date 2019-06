Evropský svátek hudby

Evropský den hudby vznikl na popud bývalého francouzského ministra kultury Jacka Langa roku 1981. Jedná se o celoevropsky uznávaný den, který připadá na 21. června. Je to den, jenž je věnován hudbě, ale i všem, kteří se hudbě věnují - a pochopitelně se v tento den hudba slaví. Například v Novém Jičíně bude oslava pořádná. V pátek 21. června se totiž do hudby zahalí celé Smetanovy sady. V 9.30 hodin jejich návštěvníci uvidí a uslyší první pásmo písní a tanců s názvem S hudbou se kamarádím pod taktovkou ZŠ Jubilejní. V 10 hodin se představí taneční kroužky ze ZŠ Dlouhá, o půl hodiny později zahrají flétničky z flétnového souboru ZŠ Komenského 66. V průběhu dopoledne se předvedou děti ze ZŠ Komenského 68 se svým vystoupením „Zpíváme si pro radost“, dále také flétničky a pěvecký sbor ze ZŠ Tyršova. Ve 12.30 hodin blok uzavře mužské vokální seskupení Sextet+. A pokud by měl někdo dopolední muziky v Novém Jičíně málo, může vyrazit do Kopřivnice. Na prostranství před kulturním domem tam vystoupí od 9.00 do 11.30 hodin žáci, sbory a kapely místních základních škol. Večer se bude v oslavách hudby pokračovat. V 17 hodin vystoupí na prostranství před Kulturním domem valašská kapela Ruky na Dudy. V 19 hodin se představí Vladivojna La Chia a zlatým hřebem programu bude ve 21 hodin koncert Kamila Střihavky a Leaders. Hudební vystoupení jak v Novém Jičíně, tak v Kopřivnici, jsou zdarma. (tj)