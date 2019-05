Férová snídaně bude na dvou místech

Přijďte v sobotu 11. května posnídat na plácek u bílovecké městské knihovny nebo do parku Dr. E. Beneše v Kopřivnici u příležitosti Světového dne pro Fair Trade. Férová snídaně je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Co si s sebou máte na bíloveckou férovou snídani přinést? Nejlépe to, co snídáte nejraději, fantazii se meze nekladou. Na místě bude rovněž drobné občerstvení, káva a čaj zdarma. Vezměte celou rodinu a přijďte za námi prožít aktivní dopoledne na plácku za knihovnou. K vidění budou výstavy Příběh banánu, Příběh férové kávy a Za férovou čokoládou, kterou zajišťuje ZŠ Komenského. Součástí akce bude i takzvaný Bílovecký swap. Ten má za cíl přimět občany myslet udržitelně. Ve spolupráci s Klubem Inspirace budete moci vyzkoušet, jaké to je, když si pořídíte něco nového na sebe, ale nemusíte přitom do obchodu. Snídaně i swap budou probíhat v sobotu 11. května od 9 do 12 hodin u městské knihovny.

Férová snídaně V Kopřivnici se uskuteční jako piknik v parku Dr. E. Beneše, kde bude na programu dílnička pro děti s tématikou Fair trade, fairtrade káva a čaj zdarma, šití pytlíků a látkových tašek s Danou Poláškovou z kopřivnické Zašívárny, informační stánek MS kraje a také minitrh místních výrobků. V 9.30 a v 10.50 hodin předvede taneční vystoupení TC Relax, v 9.50 hodin si mohou zacvičit rodiče a děti jógu s Magdou, v době od 10 do 12 hodin vystoupí v Ringhofferově vile maorská skupina Whakaari Rotoura. (tj, ipa)