Festival potěší především rockery

Areál bývalého letního koupaliště ve Studénce v sobotu 11. srpna pořádně ožije. Uskuteční se tam mini hudební festival rockových kapel ze Studénky a okolí s názvem Studénecký rockfest. Program vypukne úderem 16. hodiny a nabídne až do pozdních nočních hodin řadu koncertů. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kapel Do it to Julia, Bellow the Mark, HC3, Emmett Brown či Public Relation, závěr festivalu pak bude patřit skupině Sækədʒəwiːə, která se na pódiu objeví pětačtyřicet minut po půlnoci. Vstupné na tento hudební rockový zážitek je 50 korun.