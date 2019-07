Fotbal se prostřídá s hudbou

Fotbalový turnaj s příhodným názvem O kalich mistra Jana Husa se koná 5. července v Pustějově. Od osmi hodin se utkají přihlášené týmy, které své přihlášky mohou podávat až do pátečního rána. Maximální počet týmů je třicet dva. Vrcholem akce bude večerní program, na kterém od 20.00 hodin vystoupí kapely Morčata na útěku, Var a DJ Křak. Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti FK Pustějov. Pro fotbalisty z ranních zápasů budou lístky na večerní program zlevněné. V sobotu 6. července od 13.00 bude akce pokračovat Fotbalovým turnajem pro děti do 14 let, O kalíšek mistra Jana Husa.