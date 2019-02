Výstava fotografií Jiřího Harašty začíná v úterý 5. února v 9 hodin ve vestibulu Městského úřadu v Kopřivnici. Snímky z oblastí příroda, kultura, sport a lidé budou k vidění do 14 hodin, ve středu od 8 do 17 a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Autor bude po celou dobu přítomen.