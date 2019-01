Fotograf se ohlíží za jedním obdobím

Ohlédnutí, tak se jmenuje výstava fotografií Milana Víchy ze Studénky, jejíž vernisáž v Galerii v radnici se uskuteční ve středu 4. července v 17 hodin. Výstavu pořádají město Příbor a Fotoklub Příbor, jehož členem byl Milan Vícha dvanáct let. Tento absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě, kde studoval fotografii, se ve své volné tvorbě věnoval portrétům i aktům, na řadě fotografií zachytil také různé naše i zahraniční muzikanty. Výstava Ohlédnutí mapuje tvorbu Milana Víchy z let 206 až 2012. Je k vidění v 1. patře příborské radnice a potrvá až do 4. září.