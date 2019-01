Kus arménské duše - výstava fotografií

Kus arménské duše – tak se jmenuje výstava, která zahájí novou sezónu ve Výstavní síni Albína Poláška v domě kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm. Návštěvníci výstavy budou moci zhlédnout dílo rožnovského fotografa Josefa Bosáka, jehož fotografie přibližují život lidí Náhorního Karabachu. Život lidí jejichž krajina je poznamenána vleklým vojenským sporem, genocidou a nesmiřitelným konfliktem mezi křesťany a muslimy. Josef Bosák tyto lidi fotil doma, při práci, zábavě, ale například i v místní polorozpadlé a velmi zanedbané nemocnici. Tato výstava tak zachycuje malý kousek toho, co na svých cestách prožívá. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý

8. ledna v 17.00 hodin. Přístupná bude do 1. února 2019 každý všední den od 9 do 17 hodin.