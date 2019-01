Frenštátsko a T. G. Masaryk

Poslední dva týdny mají zájemci možnost seznámit se s výstavou nazvanou TGM a 100 let od vzniku republiky, která je k vidění v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm. První československý prezident T. G. Masaryk navštívil Frenštátsko během svého života několikrát. Výstava mapuje jeho kontakty s místními liberálními intelektuály, které spadají ještě do sklonku 19. století. Zvláštní pozornost je věnována dvojí Masarykově návštěvě města v letech 1924 a 1928. Spletitou historii válečných a poválečných vztahů k Masarykovi dokumentuje osud jeho sochy na Horečkách. Výstava trvá do 20. ledna.