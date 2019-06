Heipark den je opět tady!

Jedinečná sportovní a hudební akce léta i letos zpestří život v Odrách. V zábavním parku Heipark se totiž v sobotu 22. června uskuteční Heipark Day 2019. Letos byl festival pojat jako velkolepá oslava na počest přicházejícího léta a podle toho bude vypadat také program. Na účastníky jedné z největších severomoravských akcí čekají atrakce celého areálu, jako jsou bobová dráha, trampolíny, tubing, rodeo býk a další. Uvidíte rovněž ukázku ze světoznámé televizní sportovně-adrenalinové soutěže Wipe Out, nebude chybět ani koncert skupiny SLZA, Adély Frejové, Míny a Pekaře, stejně jako závěrečná párty. Pro děti jsou přichystána vystoupení, kreativní dílničky a workshopy, bohaté občerstvení na akci rovněž zajištěno. Dění v Heiparku odstartuje kolem 14. hodiny odpoledne. Děti do 6 let mají vstup zdarma, lístky pro starší děti a dospělé seženete na webovém portále smsticket.cz. (tj)