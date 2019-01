Hlubiny Nového Zélandu

Země Pána prstenů nebo Hobita. To je Nový Zéland. A kde hledat to nejkrásnější z cesty do hlubin této rozmanité země? Přijďte v pátek 23. listopadu do kopřivnického kina, kde se budou promítat dokumenty České televize v rámci akce Filmového klubu. V 17 hodin uvidíte první várku, kterou budou Cestopisy o Novém Zélandu a to konkrétně: Nový Zéland ze všech stran, Východní pobřeží, Nejkrásnější místa a Maorové. O hodinu později, v 18 hodin filmový klub promítá dokument Whakaari Rotorua, taneční vystoupení a workshop tance haka. Haka je tradiční maorský tanec, který se stal celosvětově známým především díky předzápasovým rituálům novozélandského ragbyového týmu All Blacks. Nejznámější haka nese název Ka mate, jejíž význam by se dal přeložit jako „Jednou přijde smrt, teď ale žiju“. Kino Kopřivnice poctí návštěvou dokonce i maorská skupina z Nového Zélandu, která diváky provede svými kulturními tradicemi, spiritualitou a vlastními kořeny. Hosty promítání nechá nahlédnout do své kouřové země, která uchvacuje dechberoucí přírodou, ale třeba také největší ozónovou dírou na světě. Vedoucí skupiny je Frank Tomas Grapl, který má po otci moravské – brněnské – kořeny, ke kterým se hrdě hlásí a díky tomu ho uvidíme i u nás. Celý večer zakončí film Naslepo, který přinese velké filmové překvapení. Vstup do pátečního filmového klubu stojí 200 Kč, začíná se v 17 hodin. (tj)