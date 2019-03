Muzeum Novojičínska pořádá ve čtvrtek 30. května 2019 od 17 do 19 hodin degustační večer s názvem Hmyz na talíři spojený s přednáškou. Zájemci se budou moci přijít podívat, jak se připravují čerstvé hmyzí pochoutky – například moučný červ na salátku, cvrček na másle či hmyzí dezert. Akcí provází kuchař Petr Ocknecht. Protože je na akci omezený počet míst, zájemci se musí zarezervovat a zakoupit vstupenky v předprodeji, a to do 28. března 2019 v pokladně Muzea Novojičínska, Žerotínský zámek Nový Jičín. Vstupné bude 100 korun. Akce se uskuteční v rámci výstavy Společenský život hmyzu.