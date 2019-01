Honza bude v pohádce

Bylo či nebylo, byl jednou jeden les, v němž vládl Král Lesa. A taky byl jeden Honza, kterého putování za Vílou Vod, Matkou Zemí, Králem Větru a Králem Ohně zcela proměnilo. A nesmíme zapomenout na malého lesního skřítka, to bychom to vyprávění pěkně ošidili! Jste zvědaví, o čem pohádka Honza a lesní skřítek bude? Tak vám nezbývá nic jiného, než vzít své ratolesti a přijít se podívat a to ve středu 17. října v 8.30 hodin do velkého sálu Kulturního domu Kopřivnice.