Horečky fest nabízí rodinnou pohodu

Horečky fest, pohodový rodinný festival, zažije letos již svůj devátý ročník. Tento multižánrový festival se rozjede v sobotu 13. července v Amfiteátru na Horečkách od 13.00 hodin. V nabitém programu si jistě každý najde to své. Na čtyřech pódiích vystoupí Martin Harich, Petr Rezek, Olga Lounová, Aleš Petržela, DJ Lucky Boy, Aneta Langerová, Okýbachi, Není zač!, Na značky!, Mr. Loco, Arakain, Separ & DMS, Ivan Mládek & Banjo Band, Tata Bojs, Cocotte Minute, Drutty, Electrïck Mann, Harakiri Breaks Brothers a další.

Rodiče si své děti mohou nechat pohlídat ve festivalové školce nebo s nimi navštívit workshop či některé z divadel ve Slunečním šapitó, kde také večer vystoupí Jaroslav Dušek. Vedle hudby a divadel slibují organizátoři velmi oblíbené slaňování z věže skokanského můstku.

Samozřejmě i letos pořadatelé udělí festivalovou cenu za přínos hudbě. „Získá ji česká legenda trampské a country písně Ivan Mládek,“ prozradil Marian Žárský, ředitel pořádajícího Městského kulturního střediska Frenštát pod Radhoštěm.

Vstupenky v předprodeji je možno koupit v TIC města nebo v sítích Ticket Art. Vstupné je 350 korun na místě, děti do 12 let v doprovodu rodičů s platnou vstupenkou mají vstup zdarma. Pro pětičlennou skupinu stojí lístky na místě 1600 korun.