Hororový thriller To (It) podle nejděsivějšího románu Stephena Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou, se ve středu 7. srpna bude od 21.00 hodin promítat v zahradě restaurace Nové Slunce v Novém Jičíně. V případě deště se akce přesouvá do kina Květen.