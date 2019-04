Trojice českých dobrodruhů – herci Pavel Liška, Jan Révai a kameraman Hynek Bernard, alias Vandráci Vagamundos, jak zní také název pořadu, procestovali Střední Ameriku z Panamy do Mexika, aniž by věděli, co je čeká. S příhodami z cest se tato trojice podělí s návštěvníky kina ve Frenštátě pod Radhoštěm ve středu 24. dubna od 20.00 hodin. Vstupné je 290 Kč. (ipa)