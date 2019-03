Jazzový večer s gentlemany

Milovníci dobré muziky, kterou rádia běžně nehrají, by neměli chybět v pátek 22. března v klubu Galerka v Novém Jičíně. Představí se tam anglický kytarista Tom Walker. Narodil se v roce 1995 v Birminghamu ve Velké Británii. Od raného věku hrál na kytaru, od 12 let vystupoval po celé Anglii v různých sestavách s mnohem staršími hudebníky. Studoval hudbu u legendárního producenta Richarda Digby Smithe. Ten byl první, kdo objevil Tomovu přirozenou muzikálnost. V roce 2014 Tom odcestoval na rok do Austinu v Texasu, kde se odehrává řada důležitých hudebních přehlídek. Více než sedm let působil jako lídr bluesového Tom Walker Tria, které odehrálo stovky koncertů na nejprestižnějších hudebních místech včetně Jazz Clubu Ronnie Scott v londýnském Soho, 100 klubu London, Borderline Londýn, a dalších. V triu se sešel s věkově staršími hráči, kteří psali historii britské pop music. Od léta 2018 píše Tom C Walker novou hudební kapitolu své hudební dráhy, společně se svou novou čtyřčlennou kapelou „Tom C Walker Band“, zaměřenou kromě blues i na funk a soul. Právě v této sestavě dorazí do novojičínského klubu Galerka. Koncert začne ve 20 hodin. (tj)