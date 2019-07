Kdo nejlépe zdolá vlnu?

Již třiatřicátý ročník pohárové soutěže, při které hasiči povedou útok přes terénní vlnu do kopce pořádá v pátek 5. července Sbor dobrovolných hasičů Lukavec. Na hřišti TJ Sokol Lukavec se utkají mužská i ženská družstva o putovní pohár stého výročí založení sboru. Prezentace začíná ve 12.30 hodin a od jedné hodiny odpolední už budou na startu první účastníci. Po ukončení všech útoků postoupí prvních pět mužských a první tři ženská družstva do finále o věcné ceny. První tři vítězové kategorií mužů do 35 let a žen si odnesou pohár a do pátého místa i finanční odměnu a věcnou cenu. Po celou dobu akce bude zajištěno bohaté občerstvení.