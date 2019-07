Klokočůvek pošesté roztančí rockový festival

Večer plný rockové hudby s lokálními kapelami i skupinami z daleka. Šestý ročník rockového festivalu Camp rock Maria skála začne v sobotu 27. července v osmnáct hodin v Klokočůvku u Oder. Posluchači se mohou těšit na pražskou rockovou kapelu The.Switch, která v minulosti vystoupila s hvězdami jako například Korn nebo Anthrax. Dále vystoupí místní skupiny Menu 65 a Born. Kromě nich si budou moci návštěvníci poslechnout ještě koncert dvojice Joys from lost a metalové kapely Black Adder. Cena za vstup je 150 Kč, děti do patnácti let mají vstup zdarma.