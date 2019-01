Kolem zámku třeba až na Bečvy

Cyklisté, kteří mají rádi delší trasy, mají možnost v podobě pěkného výletu po cyklostezce Bečva. Ideální je najíždět na ní ve směru do Starého Jičína, nebo od Hůrky, místní části Jeseníku nad Odrou. Odtud po málo frekventované silnici směrem do Palačova, místní části Starého Jičína a pak po silnici na Lešnou. Silnice je poměrně úzká a více frekventovaná, takže je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V Lešné je možno udělat zastávku v areálu zámku. Poté zbývá už jen krátký přesun do Vlašského Meziříčí, kde se dá hned zkraje najet na cyklostezku. Ta vede přes Rožnov pod Radhoštěm až na Horní Bečvu.