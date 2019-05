Kolik vydechnete oxidu uhelnatého, zjistíte v Kopřivnici

Kopřivnická radnice se rozhodla připojit se ke Světovému dni bez tabáku, který je každoročně vyhlašován 31. května. Poprvé byl den bez tabáku vyhlášen v roce 1987 a od té doby se snaží upozornit na celosvětovou tabákovou epidemii a s ní související rizika. Jak připomíná mluvčí města, v Kopřivnici není Světový den bez tabáku novinka, naopak se město již několik let snaží do této celosvětové kampaně aktivně zapojit. „Před příchodem Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek jsme v rámci projektu Zdravé město udělovali certifikáty Nekuřácká provozovna, které širokou veřejnost informovaly o prostředí restauračních zařízení působících na území Kopřivnice,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a MA21 Barbora Sopuchová s tím, že udělování certifikátů vítali nejen obyvatelé, ale také podniky, které se každoročně do této aktivity hlásily. Vloni byla v rámci kampaně ve městě pod Bílou horou dvoumetrová maketa plic, letos může každý návštěvník zjistit něco o svém těle. „Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje bude v pátek 31. května v rámci Dne dětí před kulturním domem stánek, kde si bude možné změřit obsah oxidu uhelnatého ve výdechu, bude k dispozici počítačová prezentace o zdravém životním stylu, krátké intervence k prevenci kouření, křížovky a pexeso nejen pro děti a mnoho dalšího,“ sdělila Barbora Sopuchová s tím, že akce se uskuteční v době od 9 do 13 hodin a v případě nepříznivého počasí bude přesunuta do vestibulu KDK.