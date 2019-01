Kopřivnická knihovna pomůže rozsvítit svět nevidomých

Také v letošním roce se Městská knihovna Kopřivnice zapojí do celostátní akce Týden pro Světlušku s podtitulem Pomozte nám rozsvítit svět nevidomých. Ta se v ulicích měst a v knihovnách po celé republice bude konat od 11. do 15. září, kopřivnická knihovna se však rozhodla charitativní akci prodloužit až do 26. září. „Podpořte i vy veřejnou sbírku Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá nevidomým. V naší knihovně můžete do lucerny pro Světlušku darovat libovolnou částku, nebo si zakoupit sbírkový předmět,“ vyzývá všechny dobrovolníky kopřivnická knihovna.