Na prvním závod letošní sezóny, který je součástí nejvyšší soutěže českého poháru Českého krasobruslařského svazu se chystají do Nového Jičína děti a mládež ve věku od šesti do osmnácti let. Na ledě zimního stadionu v Novém Jičíně se v sobotu 20. října a v neděli 21. října uskuteční sedmý ročník celorepublikového závodu v krasobruslení Velká cena Nového Jičína. Program začíná každý den již v 7.30 hodin a trvá po celý den až do večera.