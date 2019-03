Kytaristé se mohou něco naučit

Ondra Kozák je multiinstrumentalista, člen několika kapel, skladatel, hudební lektor a autor mnoha publikací. V rámci sólového vystoupení je to však především kytarista a zpěvák hrající písně blízké jeho srdci. Hudebník je zároveň vyhledávaný lektor a aktivní organizátor hudebních kurzů. Do Nového Jičína přiveze 8. března svůj workshop „Akustická kytara hraná trsátkem”. Na něm bude řeč o základech techniky pravé a levé ruky, o rytmu i doprovodech, o vyhrávkách a sólech a něco málo o vybavení. Pokud hrajete nebo aspoň vlastníte akustickou kytaru a máte rádi třeba Křesťana, Nohavicu, Žalmana nebo Kluse, tenhle workshop je pro vás. A to bez ohledu na to, jak dlouho nebo jak dobře hrajete, a jestli je vaším cílem hrát dětem před spaním nebo fanouškům pod pódiem. Během večera také umělec přivítá svého hosta, jednoho z nejvýraznějších českých banjistů a “novojičíňáka” Petra Brandejse. Workshop se uskuteční v pátek 8. března od 18 hodin, kolem půl osmé začne koncert a po koncertě se můžete těšit na jam session. Vstupenky v předprodeji zakoupíte za 90 Kč, na místě za 120 Kč. (tj)