Jedna z ikon světové hudby, anglická kapela The Cure, ovládne také novojičínské Kino Květen. V premiéře ve čtvrtek 11. června mohou návštěvníci kina zhlédnout film The Cure – Anniversary 1978 - 2018 Live in Hyde Park London. Robert Smith a jeho spoluhráči to rozjedou od 20 hodin.