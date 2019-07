Lesní kino – Ženy v běhu

Věra a Jindřich společně prožili báječný život a Věra je rozhodnutá, že mu splní jeho poslední přání – zaběhne maraton! Nepřijde jí to jako žádný problém. Je rázná matka tří dcer a strach jí jen tak něco nenažene. Rozhodne se, že si trasu 42 kilometrů rozdělí na čtyři díly a maraton tak splní v podobě rodinné štafety. Nikdo z rodiny sice zatím neuběhl ani metr, ale do maratonu jim zbývají tři měsíce a trenér Vojta jim připravil skvělý kondiční plán. Dcery se ovšem do běhání nehrnou a mají starosti s úplně jinými věcmi. Ta nejstarší, Marcela, musí čelit průšvihům svých tří synů a čeká už dvacet let na to, jestli ji konečně jejich otec Karel požádá o ruku. Prostřední dcera Bára by si přála mít dítě, jenže zatím nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka sice chlapa má, ale ten má taky jinou manželku. Kačka je do něj ale bezhlavě zamilovaná, a tak i přes to vztah bez budoucnosti pokračuje. I přes problémy dcer musí maminka Věra napnout všechny své síly, aby rodinnou štafetu dostala na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to stejné jako v životě. Důležité je vydržet, nevzdávat se, když je cíl na dosah… Film se promítá v sobotu 3. srpna od 21:00 hod v Autokempu Liščí mlýn ve Frenštátě p. R. Cena za vstupné je 40 Kč. (eb)