LETNÍ KINO - Trabantem tam a zase zpátky

Velká výprava kolem světa se blíží ke svému konci. Poslední výprava žlutých trabantů napříč kontinenty se bude konat ve velkém stylu. Tým se bude tentokrát skládat pouze z mužské sestavy. Do čela smečky se opět postaví cestovatel Dan Přibáň. Žlutý cirkus míří z Indie až domů. Překonává velké překážky v podobě Himalájí, výškových rekordů a dokonce prchá před policií. I přes to, že jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní česko-slovensko-polská posádka se s nimi úspěšně pere s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpátky dokazuje, že není třeba mít drahé velké auto k tomu, aby člověk úspěšně projel celý svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů. Jedná se o český film plný dobrodružství a zábavy. Jeho délka je 114 minut a je nevhodný pro mládež do 12 let. Cena za vstupné je 60 Kč. Kdo má zájem vidět vyvrcholení žlutého dobrodružství, bude mít možnost film shlédnout 19. července v Amfiteátru pod Starou věží ve 21:30 hod, ale pouze za příznivého počasí, jinak se filmové představení ruší.