Letos se poběží směrem k Palackému

Někde se odehrává poslední den v roce v přípravě na večerní silvestrovské oslavy spojené s přivítáním Nového roku, v Hodslavicích už to mají osmnáct let trochu jinak. Díky aktivitě skupinky sportovců tam vznikla akce Silvestrovský běh hodslavskými uličkami, jejíž 18. ročník letos odstartuje 31. prosince v 10 hodin u restaurace na Dolním konci, kde hodinu předtím začne prezentace. Cíl je na parkovišti před Obecním domem, což znamená, že letos účastníci poběží trať dlouhou 1,6 kilometru do kopce, zatímco loni běželi z kopce. Směr se totiž každý rok střídá.