Lidé mohou poznat obec jinak

Zažít Sedlnice jinak. To je název akce, jejíž 4. ročník pořádá dnes Sdružení pro rozvoj kultury a sportu Sedlnice (SRKS) ve spolupráci s obcí Sedlnice. Podtitul akce je Od křížku ke křížku II. „Znamená to, že trasa vede kolem křížů, křížků nebo takzvaných božích muk, které tady v Sedlnicích máme,“ uvedl Josef Odstrčil z pořádajícího spolku SRKS a upřesnil, že zastavení u křížků je dvanáct, tříčlenné kolektivy budou u každého stanoviště plnit nějaký úkol. Skupina, která absolvuje všech dvanáct stanovišť, obdrží účastnický list. Zahájení akce je u KIC Sněženka v Sedlnicích v době od 9 do 10 hodin. Ukončení je na myslivecké chatě, kde bude mimo jiné ochutnávka a vyhodnocení soutěže ve vaření kotlíkových „buřtgulášů“.