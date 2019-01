Lidská tragikomedie pobaví i přivede k zamyšlení

Lidská tragikomedie, to je název, který výstižně popisuje děj hry Ladislava Klímy, s níž do Kopřivnice zavítá ostravská Komorní scéna Aréna. Humorné filozofické drama divákům na jevišti předestře rozpor mezi ideály, které si s sebou člověk nese do dospělého života, v kontrastu s jejich realizací v opravdovém životě. Myšlenka se odvíjí na životních událostech pětice spolužáků.

S těmi se diváci nejdříve setkají na oslavě maturity, kde si prozrazují své velkolepé cíle, a následně po třiceti letech, kdy naopak bilancují nad svými uplynulými osudy. V hlavních rolích Klímovy hry plné sžíravé ironie se představí Štěpán Kozub, Šimon Krupa, Marek Cisovský, Michal Čapka, Josef Kaluža a další. Lístky na představení plné hořkosladkých úvah o smyslu lidského života jsou k dostání v předprodeji v informačním centru v Kopřivnici za 250 až 300 korun. Představení začne ve čtvrtek od 18 hodin ve velkém sálu v kopřivnickém kulturním domě.