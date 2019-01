Listování s Lukášem Hejlíkem

Kniha Co by můj syn měl vědět o světě od švédského autora Fredrika Backmana vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století, je plná upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhnou srdce rodičů, a to i dokonce těch budoucích, potencionálních. Knihu vydalo nakladatelství Host v roce 2017 v překladu Heleny Matochové. V divadelní alternaci se představí Lukáš Hejlík. Představení se hraje už dnes od 20 hodin v malém sále Beskydského divadla v Novém Jičíně.